رياضة | ظهور مميز لمرسيدس في سباق أذربيجان

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توج فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، أمس الأحد، بلقب سباق الجائزة الكبرى بأذربيجان، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1.

وانطلق بوتاس، من مركز الانطلاق الأول وحافظ عليه، وبعدما تمكن تشارلز لوكلير، سائق فيراري، من انتزاع الصدارة بعد التوقفات في ركز الصيانة، وعاد بوتاس سريعًا للصدارة في منتصف السباق ليحقق فوزه الثاني هذا الموسم والخامس في مسيرته.

وفيما يلي تحليل أداء الفرق في سباق جائزة أذربيجان الكبرى:

مرسيدس

استعاد بوتاس، صدارة بطولة السائقين متقدما بنقطة واحدة بعد فوزه الثاني هذا الموسم والخامس في مسيرته.

وبدأ بوتاس من مركز أول المنطلقين للمرة الثانية هذا الموسم، ودافع عن مركزه أمام هاميلتون في البداية وقرب النهاية.

وأصبح مرسيدس أول فريق يحصد المركزين الأول والثاني في أول أربعة سباقات في الموسم، ويتقدم بفارق 74 نقطة على فيراري في بطولة الصانعين.

فيراري

صعد فيتل على منصة التتويج للمرة الثانية هذا الموسم لكنه لم ينافس على صدارة السباق.

وتعرض لوكلير لحادث في التجارب التأهيلية، لكنه انطلق من المركز الثامن وبدأ بشكل جيد وتصدر السباق بعد استمراره على الإطارات المتوسطة لفترة أطول من الآخرين الذين استخدموا الإطارات اللينة.

وتراجع عندما كان يستخدم الإطارات اللينة لكنه خضع لوقفة صيانة ثانية ليسجل أسرع لفة، وربما كانت النتيجة ستصبح مختلفة لفيراري، لو نجح لوكلير في حصد مركز أول المنطلقين.

ريد بول

أنهى فيرستابن، السباق من المكان الذي انطلق منه، رغم أن سيرجيو بيريز تجاوزه في البداية.

وانطلق جاسلي من مركز الصيانة وكان في المركز السادس، عندما انسحب بسبب مشكلة في المحرك.

وأدى انسحابه إلى استخدام سيارة الأمان الافتراضية لفترة مع قيام المراقبين بإبعاد سيارة عن الحلبة.

مكلارين

أحرز ساينز أولى نقاطه هذا الموسم، لتزداد ثقته قبل سباق بلاده المقبل، وأصبح مكلارين في المركز الرابع في بطولة الصانعين.

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واستمتع نوريس ببداية جيدة وخضع لوقفتي صيانة وكانت الثانية خلال سيارة الأمان الافتراضية لاستخدام الإطارات اللينة بدلًا من المتوسطة.

ريسنج بوينت

للمرة الأولى يحصل ثنائي الفريق على نقاط هذا الموسم، وانطلق بيريز من المركز الخامس وتجاوز فرستابن لكنه تراجع أمام السائق الهولندي ولوكلير.

وتقدم سترول عدة مراكز عندما اصطدم دانييل ريتشياردو ودانييل كفيات وانسحبا بعد ذلك.

ألفا روميو

انطلق رايكونن من مركز الصيانة رغم حصوله على المركز الثامن في التجارب التأهيلية، لكن تم إلغاء نتيجته بسبب مشكلة في الجناح الأمامي.

وخضع السائق الفنلندي لوقفة صيانة مبكرة لكنه حصل على نقاط للسباق الرابع على التوالي.

رينو

يوم مخيب آخر لرينو الذي تراجع من المركز الرابع إلى السابع في بطولة الصانعين، وهو ليس كافيا لفريق كان يأمل في المنافسة على أول ثلاثة مراكز هذا الموسم.

وانسحب ريتشياردو بعد تسببه في حادث مع كفيات سائق تورو روسو، وهو ما كلفه الحصول على نقطة أو نقطتين.

هاس

انسحب جروجان قبل 13 لفة من النهاية بسبب مشكلة في المكابح.

وانطلق ماجنوسن من المركز 12 وتراجع إلى 18 بعد وقفة الصيانة، كما خضع لوقفة صيانة ثانية أثناء سيارة الأمان الافتراضية.

تورو روسو

خضع كفيات لوقفة صيانة مبكرة وانسحب بعد حادث مع ريتشياردو، بسبب ضرر في أرضية السيارة بعد منافسة على المركز العاشر.

وليامز

تعرض كوبيتسا لحادث في التجارب التأهيلية وانطلق من مركز الصيانة وعوقب بالقيادة عبر مركز الصيانة لترك مرأب الفريق مبكرًا.