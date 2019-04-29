رياضة | "إيروسبورت" يحصد المركز الأول بالبطولة الدولية المفتوحة للكرة النسائية الخماسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إيروسبورت" يحصد المركز الأول بالبطولة الدولية المفتوحة للكرة النسائية الخماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني، برئاسة اللواء نبيل سلامة، على المركز الأول في البطولة الدولية الودية المفتوحة لكرة القدم النسائية الخماسية، في البطولة التي أقيمت على ملاعب النادي لمدة 5 أيام .

واقتنص شباب لبنان المركز الثاني، ونادي مدينة نصر المركز الثالث، بعد مشاركة فرق لبنان والأردن ونادي إيرو سبورت ونادي مدينة نصر وأكاديمية النجمة وأكاديمية جيرلز وأكاديمية أندرلخت.

وتسلم الدكتور زكريا محيى الدين، نائب رئيس النادي، نيابة عن اللواء نبيل سلامة، الدرع التذكاري من الجالية اللبنانية، وعلى الجانب الآخر سلم نادي إيروسبورت الدرع التذكاري الخاص بالنادي للسفير اللبناني في مصر والدي حرص علي الحضور ومتابعة اليوم الختامي للبطولة .