رياضة | الكشف عن موعد انطلاق الدوري الإسباني الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد انطلاق الدوري الإسباني الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مواعيد انطلاق الموسم المقبل من بطولة الدوري الإسباني موسم 2019-2020.

وقال الاتحاد الإسباني عبر حسابه الرسمي في تويتر إن بداية الليجا في 18 أغسطس المقبل وتنتهي البطولة في 24 مايو من عام 2020

وتابع الاتحاد الإسباني أن نهائي كأس ملك إسبانيا سيقوم في 18 أبريل من عام 2020 على أن يلعب نصف نهائي السوبر الإسباني يومي 8 و9 يناير من 2020 والنهائي في 12 يناير من نفس العام.

سيكون السوبر الإسباني بنظام الجديد مكون من بطل الدوري الإسباني ووصيفه وحامل لقب الكأس ووصيفه ويخوضوا الفرق الأربعة 3 مباريات بمعدل مباراتين في نصف النهائي ومباراة واحدة في النهائي.