رياضة | الظفرة وشباب الأهلي يبحثان عن الذهب في كأس رئيس الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الظفرة وشباب الأهلي يبحثان عن الذهب في كأس رئيس الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع شباب الأهلي إلى لقب تاسع قياسي في مسابقة كأس رئيس الإمارات لكرة القدم، عندما يقابل الظفرة الباحث عن تتويجه الأول في المباراة النهائية الإثنين على إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وتأهل شباب الأهلي إلى النهائي للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد فوزه على الوصل 5-1 في نصف النهائي، بينما تخطى الظفرة فريق الشارقة 2-1 ليبلغ المباراة الختامية للمسابقة للمرة الأولى.

وتصب الترشيحات لصالح شباب الأهلي المتوج ثماني مرات آخرها عام 2013، حين عادل الرقم القياسي للشارقة في عدد الألقاب، لكنه فشل بعدها في مناسبتين في أن يصبح الفريق الأكثر تتويجاً، بخسارته أمام العين 0-1 في نهائي 2014، وأمام النصر بركلات الترجيح 0-3 (الشوطان الأصلي والإضافي 1-1) في 2015.

ويأمل شباب الأهلي في أن تكون محاولته الثالثة للانفراد بالرقم القياسي ناجحة، لاسيما وأنه كان الفريق الأكثر استقراراً في النصف الثاني من الموسم عندما توج بلقب كأس الرابطة، وصعد من المركز الخامس إلى الثاني في الدوري بفارق ثماني نقاط عن الشارقة المتصدر.

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وسيتواجد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، في النهائي للسنة الثانية على التوالي، لكن مع فريقين مختلفين، بعدما قاد الوصل في 2018 عندما خسر أمام العين 1-2.

وعلى غرار اروابارينا، يخوض مدرب الظفرة، الصربي فوك راسوفيتش، نهائي الكأس للسنة الثانية توالياً لكن في بلدين مختلفين، بعدما خسر مع فريقه السابق الفيصلي في كأس السعودية أمام الاتحاد 1-3 بعد التمديد.

ولم تكن بداية الموسم الحالي للظفرة الذي تأسس عام 2000 تدل على إنه سيكون الإثنين في حال إحرازه للقب الكأس، على موعد مع أبرز انجاز في تاريخه، بعدما تعرض لأربع هزائم على التوالي في الدوري، قبل أن يشق طريقه من المركز الأخير إلى الثامن.

كما تابع مشواره الناجح في الكأس بتأهله إلى النهائي على حساب الشارقة القوي، والذي اقترب من حسم لقب الدوري لصالحه.