رياضة | "سترلينج" يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سترلينج" يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد رحيم سترلينج مانشستر سيتي جائزة لاعب العام في إنجلترا برأي الكتاب، بعدما خسر السباق على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين، لصالح مدافع ليفربول فيرجيل فان ديك.

وجاء سترلينج في المركز الأول متفوقا على فان ديك، فيما جاء مهاجم سيتي سيرجيو أجويرو في المركز الثالث.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن لاعبين آخرين حصلوا على أصوات في الجائزة وهم برناردو سيلفا ودافيد سيلفا (مانشستر سيتي) وهاري كين (توتنهام) وإيدين هازارد (تشيلسي) وألكسندر لاكازيت (آرسنال).

وقدم سترلينج موسما مميزا، وسجل حتى الآن 17 هدفا وصنع 10 في الدوري الإنجليزي مع تبقي جولتين على نهايته، وتواصل أداء اللاعب الساحر في مسابقة دوري أبطال أوروبا ومع المنتخب الإنجليزي.