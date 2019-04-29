رياضة | برشلونة ينهي الجدل حول مستقبل كوتينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ينهي الجدل حول مستقبل كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت إدارة نادي برشلونة الجدل حول مستقبل نجم الفريق فيليب كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقا لموقع لو10 سبورت الفرنسي، فإن برشلونة غير نادم على دفع 160 مليون يورو لليفربول في يناير 2018 لضم كوتينيو لصفوف الفريق.

وأضاف الموقع أن برشلونة يعتقد أن كوتينيو لاعب المستقبل الذي سيحمل الفريق بعد اعتزال ليونيل ميسي لأنه مازال في السادسة والعشرين من عمره.

وارتبط اسم كوتينيو بالرحيل عن برشلونة في الصيف المقبل لقلة مشاركته مع الفريق بسبب اعتماد إرنستو فالفيردي عليه حينما يتواجد الفرنسي عثمان ديمبلي لكن إصابة الأخير عادته لتشكيلة الأساسية مؤخرا وقد يلعب من البداية ضد ليفربول يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب كامب نو.