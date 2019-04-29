رياضة | تعرف على الرباعي المهدد بالإيقاف في الزمالك بفرمان من "الرئيس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الرباعي المهدد بالإيقاف في الزمالك بفرمان من "الرئيس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل فريق الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن اللاعبين المعاقبين من جانب رئيس الزمالك بعد تصريحاته بالأمس عن نيته في إيقاف ٤ لاعبين لسوء مستواهم.

وأكد المصدر أن اللاعبين هم أوباما وحمدي النقاز والوتش وإبراهيم حسن بعد تراجع مستواهم بشكل كبير في اللقاءات الأخيرة.

وأشار إلى أن رئيس الزمالك تحفظ على أداء الرباعي وانخفاض مستواهم بشكل كبير مقارنة ببداية الموسم ويعتبر استمرارهم بهذا الشكل ضرر كبير للفريق.

وكان الزمالك قد فاز على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف بالأمس في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية.