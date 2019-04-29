لماذا حاول النجم التوجولي الانتحار؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم التوجولي إيمانويل أديبايور، عن تعرضه لأزمات مالية بكثير من الأوقات، دفعته في إحدى المرات للتفكير في الانتحار.

إيمانويل أديبايور صاحب الـ 35 عاما، لاعب باشاك شهير التركي الحالي، والذي ارتدى قميص أرسنال ومانشستر سيتي وريال مدريد، حياته الشخصية كانت مليئة باللحظات المأسوية والصعبة.

اللاعب قال في حوار له مع صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية: كنت في الـ 16 من عمري وكل ما أردته هو مساعدة عائلتي للخروج من الظروف الكارثية التي نمر بها، الضغط كان شديدا للغاية عليّ، عندما تكون عائلتك فقيرة وكل من حولك فقراء يكون الأمر أكثر تضامنا ويمكن أن يأخذ أحد الأشخاص رصاصة بدلا منك للدفاع عنك، ولكن عندما تمتلك المال، يكون الأمر وكأنك مديون بمساعدة الجميع.

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اللاعب أضاف، ربما في فريق ميتز كنت أحصل على 3 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع، ولكن أسرتي طلبت منزلا يُقدر بـ 500 ألف جنيه إسترليني، النادي يأس مني بسبب تصرفاتي، وشعرت بأن الحياة يجب أن تنتهي.. جلست على حافة سريري في إحدى الليالي وقلت لنفسي: ماذا أفعل هنا؟ لا أحد سعيد بي ولا أحد يرضى بما أقدمه، ما هو هدف الحياة؟.

إيمانويل تابع: ذهبت إلى صيدلية وقمت بشراء العديد من الأقراص، في البداية كانوا يرفضون بيعها لي ولكنني أخبرتهم بأنها لجمعية خيرية في توجو.. جلست على سريري ومعي الأقراص وتناولت بعضها وشربت الكثير من المياه وكنت أستعد لتناولها بالكامل وإنهاء حياتي، ثم نظرت لهاتفي وقررت التحدث مع صديقي الأقرب.

واختتم: صديقي أخبرني بألا انتحر، أخبرني بأن يوجد في الحياة ما يستحق العيش من أجله، وقال: أنت يمكنك أن تُغير قارة أفريقيا، اعتقدت أنه مجرد بائع للأحلام وأنا لن اشتري، ولكن في تلك اللحظة صديقي أنقذني بالفعل وقررت التراجع عن الانتحار.