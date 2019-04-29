انت الان تتابع رئيس الزمالك: سأبعد 4 لاعبين «شايفين نفسهم» بالفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ٢٩ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
تحدث رئيس نادى الزمالك عن تفاصيل جلسته مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول بالقلعة البيضاء، قبل لقاء فريقه أمام نظيره النجم الساحلى التونسى ضمن مباريات إياب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والذى أقيم أمس الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وقال رئيس الزمالك فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الزمالك اليوم" بقناة المحور: "تقدمت بسؤال لجروس وهو لماذا تتمسك بإشراك اللاعب يوسف أوباما بجوار طارق حامد خاصة وأنه ليس المركز الأصلى له داخل المستطيل الأخضر".
وتابع حديثه بأن جروس رد عليه قائلا: "من حسن الحظ أن اللاعب محمد ابراهيم سيغيب عن المباراة بسبب مرضه وسيحل أوباما فى مركز صانع الألعاب، ومشاركة اللاعب محمود عبدالعزيز بجوار طارق حامد فى وسط الملعب". وعن فكرة إشراك اللاعب أيمن حفنى فى مباراة الفريق أمام النجم الساحلى أمس والتراجع عنها بعد عملية إحماء
وتابع حديثه بأن جروس رد عليه قائلا: "من حسن الحظ أن اللاعب محمد ابراهيم سيغيب عن المباراة بسبب مرضه وسيحل أوباما فى مركز صانع الألعاب، ومشاركة اللاعب محمود عبدالعزيز بجوار طارق حامد فى وسط الملعب".
وعن فكرة إشراك اللاعب أيمن حفنى فى مباراة الفريق أمام النجم الساحلى أمس والتراجع عنها بعد عملية إحماء اللاعب، قال: "من غير المقبول هذا الأمر الذى حدث مع حفنى، وأن ما حدث لا يصح حتى وإن كان ناشئا بالقلعة البيضاء".
واختتم رئيس الزمالك حديثه قائلا: " لابد أن يبتعد اربع لاعبين عن المباريات قليلا بقرار خاص منى أو من الجهاز الفنى للفريق، لأنهم (شايفين نفسهم)، وهناك سبعة لاعبين فقط يبذلون جهدا كبيرا فى الملعب".
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