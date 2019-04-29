كيف سخر رئيس الزمالك من تكريم الخطيب؟

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تحرير:أحمد ثروت ٢٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م
محمود الخطيب
هاجم رئيس نادي الزمالك، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد تكريم الأخير أمس في احتفالية اليوم العالمي للملكية الفكرية، والتي تحمل شعار «للذهب نسعى.. الملكية الفكرية والرياضة»، برعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «الزمالك اليوم» بقناة المحور: «نبارك للأستاذ محمود الخطيب على تكريمه، بعد أن احتل الصفحات الأولى في الصحف اليوم، ولم يهتم أحد بأي فوز حققته القلعة البيضاء سواء في كرة القدم أو التتويج بدوري المحترفين لكرة اليد».
وتساءل رئيس الزمالك: «الملكية الفكرية تتبع من؟.. لم أسمع عنها من قبل، وعندما تتحدث عن الملكية الفكرية يجب أن تتحدث عن رئيس نادي الزمالك الذى حصل على جائزة الدولة فى القانون في عمر 24، و"عيب" التحدث مع محمود الخطيب الحاصل على معهد تعاون». وأضاف: «الإعلام الفاسد قام بتكريم رئيس
وتساءل رئيس الزمالك: «الملكية الفكرية تتبع من؟.. لم أسمع عنها من قبل، وعندما تتحدث عن الملكية الفكرية يجب أن تتحدث عن رئيس نادي الزمالك الذى حصل على جائزة الدولة فى القانون في عمر 24، و"عيب" التحدث مع محمود الخطيب الحاصل على معهد تعاون».
وأضاف: «الإعلام الفاسد قام بتكريم رئيس الأهلي ولم يتطرق إلى فوز الزمالك بدوري المحترفين لكرة اليد، بعض الإعلاميين يقفون ضد القلعة البيضاء في برامجهم».
وسخر من هزيمة الأهلي أمس أمام الزمالك في كرة اليد، قائلًا: «أتعرفون لماذا خسر الأهلي في كرة اليد؟ السبب هو الملكية الفكرية».
شهدت الاحتفالية تكريم محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بإهدائه درعي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وشهادة تقدير.
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