انت الان تتابع كيف سخر رئيس الزمالك من تكريم الخطيب؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

محمود الخطيب

هاجم رئيس نادي الزمالك، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد تكريم الأخير أمس في احتفالية اليوم العالمي للملكية الفكرية، والتي تحمل شعار «للذهب نسعى.. الملكية الفكرية والرياضة»، برعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «الزمالك اليوم» بقناة المحور: «نبارك للأستاذ محمود الخطيب على تكريمه، بعد أن احتل الصفحات الأولى في الصحف اليوم، ولم يهتم أحد بأي فوز حققته القلعة البيضاء سواء في كرة القدم أو التتويج بدوري المحترفين لكرة اليد».

وتساءل رئيس الزمالك: «الملكية الفكرية تتبع من؟.. لم أسمع عنها من قبل، وعندما تتحدث عن الملكية الفكرية يجب أن تتحدث عن رئيس نادي الزمالك الذى حصل على جائزة الدولة فى القانون في عمر 24، و"عيب" التحدث مع محمود الخطيب الحاصل على معهد تعاون». وأضاف: «الإعلام الفاسد قام بتكريم رئيس

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