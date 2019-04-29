انت الان تتابع الطيب عن سقوط الأهلي أمام الزمالك: باقي تنس الطاولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

الزمالك والأهلى

سخر أحمد الطيب، المعلق بقنوات «بي إن سبورتس»، من هزيمة الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي من فريق يد الزمالك بعد خسارته بنتيجة (21- 18)، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس الأحد، على الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، في ختام مباريات بطولة دوري المحترفين لكرة اليد، حيث قدم التهنئة لجميع الألعاب بالقلعة البيضاء أيضا، وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك للزمالك كرة يد وكرة سلة وكرة طائرة وكرة قدم كبار وصغار باقي تنس الطاولة".

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بلقب دوري المحترفين بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 21- 18، حيث رفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة تصدر بها جدول المسابقة، بينما يمتلك الأهلي 39 نقطة في المركز الثاني. فوز الزمالك ليس الأول هذا الموسم، فقد سبق لكوماندوز اليد الأبيض الفوز على الأهلي مرتين بخلاف فوز اليوم؛

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