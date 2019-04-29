كيف يستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري؟

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٢٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
مران الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادته صباح اليوم الاثنين، لمواجهة طلائع الجيش والمقرر لها السابعة إلا ربع مساء بعد غدٍ الأربعاء، على ملعب المكس بالإسكندرية في الجولة الـ31 من منافسات الدوري الممتاز، وحرص المدرب الأورجوياني مارتن لاسارتي على عقد محاضرة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران الجماعي، منح خلالها تعليمات خاصة إلى لاعبيه، وقام بتحديد نقاط القوة والضعف في فريق طلائع الجيش، وواجبات كل لاعب في المباراة، كما عقد لاسارتي جلسة مع طبيب الفريق قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين.
وقاد مارتن لاسارتي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص على إيقاف التقسيمة الفنية لتوجيه لاعبي الفريق ومنحهم بعض التعليمات الفنية، وخاض اللاعبون فترة بدنية مكثفة من جانب أليخاندرو مدرب الأحمال بالجهاز الفني، وحرص الجهاز الفني على مطالبة اللاعبين بخوض مران الجري الخفيف
وعلى هامش مران الأهلي، واصل عمرو جمال، مهاجم الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي، وخاض اللاعب تدريبات الجري حول الملعب قبل انطلاق مران الفريق، حيث يعاني عمرو جمال من الإصابة في العضلة الأمامية حيث وضع الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا للاعب للتعافي من الإصابة.
كما استمر تأهيل الثنائي حسام عاشور وعمرو جمال وخوضهما لتدريبات علاجية، وظهر مؤمن زكريا وهو يؤدي تدريبات بدنية في "الجيم" للحفاظ على لياقته البدنية.
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