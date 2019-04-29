انت الان تتابع سترلينج أفضل لاعب في البريميرليج من رابطة الكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٢٩ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

رحيم سترلينج

توج نجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم المقدمة من قبل رابطة الكتاب، ويأتي ذلك التتويج بعد يوم واحد فقط من فوزه أمس بجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، في الوقت الذي خسر فيه جائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين لصالح مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، وتوج سترلينج بالتالي بجائزة رابطة الكتاب، وهي الجائزة التي توج بها الموسم الماضي نجم المنتخب الوطني وليفربول محمد صلاح.

Advertisements

وقدم سترلينج مستويات مميزة هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حيث سجل 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وصنع 12 هدفًا، وبات قريبًا للغاية من التتويج بلقب الدوري مع مانشستر سيتي للموسم الثاني على التوالي. وأصبح سترلينج بعمر 24 عامًا، رابع لاعب من مانشستر سيتي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم