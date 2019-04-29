سترلينج أفضل لاعب في البريميرليج من رابطة الكتاب

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تحرير:خالد الفوي ٢٩ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
رحيم سترلينج
توج نجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم المقدمة من قبل رابطة الكتاب، ويأتي ذلك التتويج بعد يوم واحد فقط من فوزه أمس بجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، في الوقت الذي خسر فيه جائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين لصالح مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، وتوج سترلينج بالتالي بجائزة رابطة الكتاب، وهي الجائزة التي توج بها الموسم الماضي نجم المنتخب الوطني وليفربول محمد صلاح.
وقدم سترلينج مستويات مميزة هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حيث سجل 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وصنع 12 هدفًا، وبات قريبًا للغاية من التتويج بلقب الدوري مع مانشستر سيتي للموسم الثاني على التوالي. وأصبح سترلينج بعمر 24 عامًا، رابع لاعب من مانشستر سيتي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم
وأصبح سترلينج بعمر 24 عامًا، رابع لاعب من مانشستر سيتي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم المقدمة من رابطة الكتاب بعد دون ريفي في موسم 1954- 1955 وبيرت تروتمان في الموسم التالي وتوني بوك الذي تقاسم الجائزة مع لاعب ديربي ديفي ماكاي في موسم 1968- 1969.
يذكر أن تلك الجائزة توج بها العديد من الأسماء البارزة من قبل من كريستيانو رونالدو مرتين وواين روني وروبن فان بيرسي وجاريث بيل ولويس سواريز وإيدين هازارد وتييري هنري وستيفن جيرارد وفرانك لامبارد.
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