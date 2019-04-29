شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يجتمع مع رمضان صبحي عقب مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع رمضان صبحي لاعب الفريق، في نهاية مران الفريق صباح اليوم الإثنين، والذي اقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، شهدت الجلسةة الحديث حول بعض الأمور الفنية بعد انتهاء تقسيمة الفريق التي تأتي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها السابعة إلا ربع مساء بعد غدٍ الأربعاء، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز.
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