شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حقائق في فوز الزمالك على النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتصار غير مطمئن حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حساب ضيفه النجم الساحلي التونسي، بهدف نظيف، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

التعادل بأي نتيجة أو الفوز في لقاء العودة يمنح الزمالك العبور للدور النهائي، في حين يحتاج بطل تونس بملعبه في لقاء الأحد المقبل، للفوز بهدفين نظيفين من أجل الترشح.

ونستعرض 7 حقائق عن فوز الزمالك على النجم

1 – كهربا يسجل ثالث أهدافه في شباك النجم الساحلي ويصبح هداف الزمالك في مواجهاته أمام الفريق التونسي، حيث سجل ثنائية في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية 2015.

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2- الزمالك يحقق عاشر انتصاراته على ملعبه أمام الأندية التونسية في مشواره الأفريقي خلال 13 مباراة، دون تلقي أي خسارة، محققاً التعادل في 3 مناسبات.

3 – الزمالك يحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية بالكونفيدرالية فلم تهتز شباك الفريق أفريقيًا منذ هدف بتروأتلتيكو ببرج العرب في الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات، والحارس جنش يحقق 8 كلين شيت بشكل عام خلال مشوار الفريق بالنسخة الجارية من المسابقة.

4- الزمالك بشباك نظيفة بملعبه في مواجهة النجم الساحلي للمرة الثانية فكانت المرة الأولى التي صام خلالها النجم عن التسجيل في ملعب الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية 2015، في حين سجل النجم في مباراتي 1999 و2005 بالقاهرة.

5- استطاع فريق الزمالك تحقيق فوزه السابع على المستوى الأفريقي على ملعب برج العرب، حيث شهد هذا الملعب انتصارات قارية للفريق الأبيض على حساب جازيل سبورت التشادي وصن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي وفيتا كلوب الكونغولي وكابس يونايتد الزيمبابوي وجورماهيا الكيني.

6 – الهدف الذي سجله محمود كهربا يحمل الرقم 25 في شباك النجم الساحلي التونسي في مواجهة أندية مصر بملعبها ووسط أنصارها على مستوى البطولات الأفريقية، في حين توقف رصيد أهدافه في مصر عند الرقم 11.

7 – حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي لفريق نادي الزمالك للمرة الأولى مع الزمالك يواجه فريق من بلده بمواجهة النجم الساحلي فريقه السابق أيضاً، بينما خاض الثنائي المغربي أحداد وبوطيب مواجهات ضد نادي من بلدهما، فشارك أحداد أمام اتحاد طنجة وحسنية أغادير ولعب بوطيب ضد أغادير فقط.