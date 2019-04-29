شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوي لخماسي حراسة المرمى في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لخماسي حراسة المرمي في المران الصباحي اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تواجد الخماسي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد طارق سليمان في المران الصباحي اليوم وحصلوا على وحدات تدريبية متنوعة في إطار تجهيز الجميع لهذه المرحلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة إلا ربع مساء بعد غدٍ الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية في الجولة الـ31 من منافسات الدوري الممتاز، حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا في الإسكندرية.