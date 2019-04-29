شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الاستعداد للطلائع.. تقسيمة قوية وفقرة بدنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق صباح اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حرص لاسارتي على إيقاف التقسيمة الفنية لتوجيه لاعبي الفريق ومنحهم بعض التعليمات الفنية.

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وخاص لاعبو الفريق تدريبات بدنية خفيفة بالجري حول الملعب عقب انتهاء المران الصباحي.

وطلب الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي من اللاعبين خوض مران الجري الخفيف حول الملعب، في إطار البرنامج المعد مسبقًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا الثلاثاء في الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة إلا ربع مساء بعد غدٍ الأربعاء، على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز.