شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يوضح سبب تبديل «كهربا» في لقاء النجم.. ودور أيمن حفني مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأداء اللاعبين خلال الشوط الأول من لقاء النجم الساحلي التونسي، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والذي انتهى بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف، مؤكدًا أن الأداء والمستوى تراجع بشكل ملحوظ خلال الشوط الثاني.

وأوضح جروس، أن محمود عبدالمنعم «كهربا» قدم مباراة جيدة ونجح في تسجيل هدف الفوز باللقاء، وتبديله جاء للدفع بلاعب يساعد في حمايه هذه الجبهة، خاصة وأن النجم الساحلي شكل خطورة على الفريق.

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وأضاف المدير الفني للزمالك، بأن مباراة العودة في تونس الأحد المقبل، سوف تكون صعبة وقوية للغاية، وسوف نبدأ الإعداد لها من الآن.

وأشار جروس، إلى أن أيمن حفني، لاعب مهم وسوف يكون له دورًا مع الفريق خلال المباريات المقبلة.

وأضاف المدير الفني، صعدنا للدور قبل النهائي بأداء جيد وقدمنا مباريات قوية، وسوف نقاتل في تونس للصعود للمباراة النهائية.