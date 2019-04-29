شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد العربي للصحافة الرياضية.. و«خلف الله» نائبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية مجلس الإدارة الجديد للسنوات الأربعة القادمة، وذلك في الإجتماع الذي عقد، أمس الأحد، في مدينة الحسين للشباب بالعاصمة الأردنية عمان.



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وفاز الزميل محمد جميل عبدالقادر (الأردن) بمنصب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتزكية، في حين فاز حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد عن قارة أفريقيا بالتزكية.



وفاز الدكتور تركي العواد (السعودية) بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي عن القارة الآسيوية، بعد الانتخابات التي أجريت على هذا المنصب مع الزميل سالم الحبسي (سلطنة عُمان) بمشاركة 14 دولة، وغياب 4 دول عن التصويت، وجمع العواد (13) صوتاً مقابل ورقة واحدة بيضاء .

وجرت بعد ذلك الانتخابات لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لملىء المقاعد المخصصة لعضوية اللجنة التنفيذية، حيث فاز بعضوية المجلس كل من:

بدر الدين الإدريسي (المغرب) 13 صوت، د. هادي عبدالله (العراق) 13 صوت، رشيد نصار (لبنان) 12 صوت، ياسر عائس (السودان) 12 صوت، رجاء السعداني (تونس) 13 صوت، حسين زناقي (الجزائر) 13 صوت، إياد ناصر (سوريا) 13 صوت، أحمد كريم (البحرين) 13 صوت.