شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «بامبو» لقائمة الإسماعيلي في مواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، 18 لاعبًا للسفر إلى القاهرة، استعدادًا لمواجهة نظيره حرس الحدود، غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للإسماعيلي، شهدت القائمة عودة كريم بامبو جناح الفريق وهدافه، وجاءت كاملة كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد فوزي، محمد مجدي.

خط الدفاع: طارق طه، باهر المحمدي، ريتشارد بافور، محمد مجدي، أحمد أيمن، أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمود عبدالعاطي «دونجا»، محمد صادق، عماد حمدي، إبراهيم عبدالخالق، كريم بامبو، عبدالرحمن مجدي، محمد الشامي، وجيه عبدالحكيم.

خط الهجوم: يحيى زايد، بنسون شيلونجو.