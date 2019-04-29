جنابري يحقق إنجازا نادرا في البوندسليجا

انضم سيرج جنابري نجم بايرن ميونخ إلى قائمة محدودة للغاية للاعبين الذي سجلوا 10 أهداف على الأقل في 3 مواسم متتالية بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) مع 3 أندية مختلفة.

وسجل جنابري، 23 عاما، هدف التعادل 1 / 1 لبايرن في مباراته أمام نورنبيرج أمس الأحد، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف مع الفريق في البوندسليجا هذا الموسم.

وأصبح جنابري ثالث لاعب فقط يسجل 10 أهداف على الأقل في 3 مواسم متتالية بالبوندسليجا مع 3 أندية مختلفة، كما أنه أول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ 3 عقود حيث سبقه كل من إيرفن كوشتيده (من 1974 إلى 1977) ويورجن فيجمان (من 1985 إلى 1988) .

وسجل جنابري 11 هدفا لفيردر بريمن في البوندسليجا قبل موسمين، ثم 10 أهداف لهوفنهايم في الموسم الماضي.