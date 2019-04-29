أياكس يصل لندن لمواجهة توتنهام فى دورى أبطال أوروبا.. صور

وصلت بعثة فريق أياكس أمستردام الهولندى ظهر اليوم، الاثنين، إلى العاصمة الإنجليزية "لندن" استعداداً لمواجهة توتنهام غداً الثلاثاء، فى "ذهاب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا على ملعب "وايت هارت لين".
وعيّن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" الإسبانى أنطونيو لاهوز حكماً لإدارة مباراة توتنهام ضد أياكس فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أوروبا.
كان فريق توتنهام قد تأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا بعد التعادل مع مانشستر سيتى 4-4 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بدور الـ 8 مستفيداً من قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض، فيما تخطى أياكس الهولندى فريق يوفنتوس بعد التغلب على الأخير بنتيجة 3-2 فى الدور ربع النهائى للبطولة القارية.
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