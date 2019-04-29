رافاييل بينيتيز مدرب الريال السابق على رادار أهلي جدة

يفكر أهلي جدة السعودي في استقدام المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، بعد خروج "الراقي" خالي الوفاض من الألقاب هذا الموسم.

وأكدت مصادر مقربة من مرشح رئاسة أهلي جدة، الأمير منصور بن مشعل، أن هناك توجه كبير للتعاقد مع مدرب عالمي قادر على إحداث نقلة نوعية كبيرة في صفوف الراقي.

ونوهت المصادر أن رافائيل بينيتيز المدير الفني الحالي لنيوكاسل يونايتد، يعد من أبرز الأسماء المطروحة على طاولة أهلي جدة.

وكان وكيل أعمال بينيتيز، قد أوضح أن المدرب الإسباني كان مطروحًا لتدريب الهلال، بعد إلغاء عقد زوران ماميتش، لكن لم يتم الاتفاق، فيما تبدو رغبة الأهلاويين واضحة لجلب المدرب الإسباني إلى السعودية.

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يذكر أن إدارة نيوكاسل يونايتد لم تفاوض المدرب الإسباني، على تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، ولا يبدو متحمسًا للبقاء مع الفريق الإنجليزي.

وسبق للمدرب بينيتيز، تدريب عدة أندية أوروبية على غرار ريال مدريد وليفربول وتشيلسي وإنتر ميلان ونابولي.

ويحتل أهلي جدة، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة.