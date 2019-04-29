راموس يلمح لانتقال هازارد إلى ريال مدريد

ألمح سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسبانى إلى إمكانية تعاقد ناديه مع إيدين هازارد نجم منتخب بلجيكا وتشيلسى الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن هازارد بدأ متابعة الحساب الرسمى لراموس على "إنستجرام" ليقدم دليلاً جديداً على اقتراب النجم البلجيكي من ارتداء قميص الملكى بداية من الموسم الجديد.

ويسعى زين الدين زيدان، المدير الفنى لنادي ريال مدريد، للتعاقد مع هازارد لتدعيم صفوف الفريق الملكى الطامح للعودة للمنافسة على حصد البطولات الإسبانية والأوروبية الموسم المقبل.

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وكشفت صحيفة "ماركا"، فى وقت سابق، أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع هازارد على البنود الشخصية قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع تشيلسي لحسم الصفقة.

ويرغب تشيلسي فى الحصول على 116 مليون يورو نظير الموافقة على رحيل هازارد لصفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الحالى.

ويعد هازارد أكثر اللاعبين إسهاما في الأهداف بالدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 29 هدفا، حيث سجل 16 وصنع 13، كما يحتاج لهدف واحد فقط في آخر 3 مباريات من الدوري ليحطم رقمه التهديفي الأعلى في البريميرليج لموسم واحد في 2016 - 2017، كما صنع 13 هدفاً، أكثر من أي نسخة سابقة".