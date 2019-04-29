سترلينج يفوز بجائزة رابطة النقاد كأفضل لاعب في بريميرليج

حصل اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج نجم فريق مانشستر سيتي على جائزة رابطة النقاد بعد حصوله أمس الأحد على جائزة أفضل لاعب شاب المقدمة من رابطة المحترفين الإنجليزية.

البالغ من العمر 24 عامًا، حصل على جائزة رابطة النقاد بنسبة تصويت 62٪، ليحل سترلينج في المركز الأول متفوقا على فان ديك، فيما جاء مهاجم سيتي سيرجيو أجويرو في المركز الثالث.

وبحسب ما نقلته بي بي سي فإن كل من برناردو سيلفا ودافيد سيلفا (مانشستر سيتي)، هاري كين (توتنهام)، إيدين هازارد (تشيلسي) وألكسندر لاكازيت (آرسنال) حصلوا على نسبة تصويت للجائزة.

وقال كار براون، رئيس الرابطة FWA: "سترلينج يعد مثالاً على الموهبة والقيم التي نسعى إلى مكافأتها".

وأضاف: "حصل اللاعب على نسبة تصويت أغلبية، كاعتراف واضح بما قدمه اللاعب خلال موسم واحد ، كما ندرك أيضًا الأثر الكبير لشجاعة رحيم في تحدي العنصرية، والتي سيترك إرثا ليس فقط للأجيال المقبلة في كرة القدم ولكن المجتمع ككل".