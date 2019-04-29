حصل اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج نجم فريق مانشستر سيتي على جائزة رابطة النقاد بعد حصوله أمس الأحد على جائزة أفضل لاعب شاب المقدمة من رابطة المحترفين الإنجليزية.
البالغ من العمر 24 عامًا، حصل على جائزة رابطة النقاد بنسبة تصويت 62٪، ليحل سترلينج في المركز الأول متفوقا على فان ديك، فيما جاء مهاجم سيتي سيرجيو أجويرو في المركز الثالث.
وبحسب ما نقلته بي بي سي فإن كل من برناردو سيلفا ودافيد سيلفا (مانشستر سيتي)، هاري كين (توتنهام)، إيدين هازارد (تشيلسي) وألكسندر لاكازيت (آرسنال) حصلوا على نسبة تصويت للجائزة.
وقال كار براون، رئيس الرابطة FWA: "سترلينج يعد مثالاً على الموهبة والقيم التي نسعى إلى مكافأتها".
وأضاف: "حصل اللاعب على نسبة تصويت أغلبية، كاعتراف واضح بما قدمه اللاعب خلال موسم واحد ، كما ندرك أيضًا الأثر الكبير لشجاعة رحيم في تحدي العنصرية، والتي سيترك إرثا ليس فقط للأجيال المقبلة في كرة القدم ولكن المجتمع ككل".
كانت هذه تفاصيل خبر سترلينج يفوز بجائزة رابطة النقاد كأفضل لاعب في بريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.