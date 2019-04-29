شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة» و«التعليم» تقيمان قرعة بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تجرى مساء غدٍ (الثلاثاء) مراسم قرعة بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس بمدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة، للفرق المدرسية الـ32 لمرحلتي المتوسطة والثانوية المتأهلة من تصفيات المناطق التي اختتمت أخيراً على مستوى 47 محافظة.

وستلعب منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس خلال الفترة من الرابع من شهر رمضان المبارك القادم حتى الـ19 منه، على الملعب الرديف الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الرياضية لفئتي المرحلتين المتوسطة والثانوية للمنافسة على بطولة المملكة.

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وكانت فرق مدارس المرحلة المتوسطة، أبي بن كعب بالمجمعة والحسين بن علي من الليث، وابن هشام من المدينة المنورة، وسلمان الفارسي بحفر الباطن، والمثنى بن حارثة من عنيزة، والخندق من عسير، وآل موسى من الباحة، والإمام خلف من نجران، وأبو بكر الصديق من جازان، ودومة الجندل من الجوف، إضافة إلى فرق مدارس اليعقوبي من الأحساء، وأبو بكر الصديق من تبوك، والجزيرة من الطائف، وأبي تمام من حائل، ورفحاء المتوسطة من الحدود الشمالية، والرازي من جدة، قد تأهلت إلى بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس.

كذلك تأهلت على مستوى المرحلة الثانوية فرق مدارس قرطبة من الرياض، ومؤتة من مكة المكرمة، والمأمون من المدينة المنورة، والملك فيصل من حفر الباطن، ومنارات القصيم من القصيم، وفريق نادي الحي بثانوية عبدالله بن مسعود من بيشة، ورغدان من الباحة، والغزالي من نجران، والحقو من جازان، وابن باز من الجوف، والهفوف من الأحساء، والأبناء الرابعة من تبوك، والطائف من الطائف، والحسن البصري من الحدود الشمالية، وبقعاء من حائل، والأقصى الأهلية من جدة.

ويهدف دوري المدارس الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم كمشروع وطني، لصناعة جيل جديد من المواهب الكروية لتحقيق إنجازات لرياضة كرة القدم السعودية، إذ يستمر المشروع الذي دشنه في الـ13 من شهر فبراير الماضي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لمدة خمسة أعوام، إذ بدأ في 47 محافظة بمشاركة أكثر من 118.000 طالب من مختلف المراحل الدارسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية، يمثلون أكثر من 5441 فريقا، حيث أشرف على مباريات التصفيات لجان تنظيمية فنية وإدارية وإعلامية، إضافة إلى إدارة المباريات من قبل 900 حكم معتمدين من الاتحاد السعودي لكرة القدم.