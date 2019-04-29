شكرا لقرائتكم خالد بوطيب يعود للمشاركة فى تدريبات الزمالك الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يعود الدولي المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية المقرر لها غد الثلاثاء، على ملعب النادى، فى إطار الاستعداد لمباراة العودة أمام النجم الساحلى التونسى والتى ستقام على الملعب الأوليمبى بسوسة فى تونس، يوم الأحد المقبل.

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وكان خالد بوطيب ابتعد عن المشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية بعد الإصابة التى تعرض لها بكدمة قوية في الركبة والتي تعرض لها في لقاء الإسماعيلي بالدورى، ومن المنتظر أن يشارك اللاعب فى التدريبات الجماعية لفريقه استعدادًا لقيادة هجوم الأبيض أمام النجم الساحلى فى مباراة العودة، وذلك بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها.