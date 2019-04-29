شكرا لقرائتكم طارق سليمان يقود مران قوى لحراس عرين الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد طارق سليمان مدرب حراس الأهلي تدريبات قوية لخماسي حراسة المرمي في المران الصباحي اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة. وتواجد الخماسي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد طارق سليمان في المران الصباحي اليوم، وحصلوا علي وحدات تدريبية متنوعة في إطار تجهيز جميع الحراس للمرحلة المقبلة. Advertisements ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة إلا ربع مساء بعد غدٍ الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية في الجولة الـ31 من منافسات الدوري الممتاز، حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا في الإسكندرية.

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