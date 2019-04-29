اخبار الزمالك اليوم الاثنين 29-4-2019 .. "بو طيب" جاهز للقاء العودة أمام النجم الساحلي...

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جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم الاثنين 29-4-2019يستعد المغربى خالد بوطيب لاعب نادي الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم، والمقرر لها غدا الثلاثاء، للعودة للمشاركة أساسيا مع الفريق بداية من مباراة العودة أمام النجم الساحلى، والمقرر اقامتها على الملعب الأوليمبى بسوسة، الأحد المقبل، وذلك لعد أن تعرض للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال لقاء الإسماعيلي بالدوري المصري.
اخبار الزمالك اليوم
اخبار الزمالك اليوم الاثنين 29-4-2019قرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، الدفع باللاعب محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الفريق، فى مباراة العودة أمام النجم الساحلى فى تونس، وذلك بعد تنفيذ كافة التعليمات التى طلبها منه خلال مباراة الذهاب، وتمكنه من تضييق الخناق على لاعبى النجم الساحلى فى نصف الملعب، وخاصة أن الدور الذى سيكون مطلوب منه خلال المباراة القادمة مضاعفة المجهود الذى بذله فى مباراة الذهاب للحفاظ على الشباك نظيفة لضمان التأهل للمباراة النهائية.
اخبار الزمالك اليوم
اخبار الزمالك اليوم الاثنين 29-4-2019أبلغ جروس المدير الفنى للفريق الأبيض مجلس إدارة نادى الزمالك برغبته فى تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث ينتهى تعاقده فى نهاية مايو المقبل، وذلك بعد الجلسة التى جمعته برئيس نادي الزمالك وإسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة والقائم حاليا بأعمال أمين الصندوق، الا أن مجلس الإدارة يرى أن التجديد للسويسرى يتم تأجيله لحين الانتهاء من مباراة الذهاب أمام النجم الساحلى فى مباراة العودة .
اخبار الزمالك اليوم
اخبار الزمالك اليوم الاثنين 29-4-2019تضمنت تصريحا لحارس مرمى فريق النجم الساحلي، مكرم بديري، حيث أكد على قدرة فريقه على التعويض أمام الزمالك فى مباراة العودة والتأهل لنهائي البطولة الكونفدرالية الأفريقية وسط الجماهير التونسية .
اخبار الزمالك اليوم
اخبار الزمالك اليوم الاثنين 29-4-2019يجرى يوسف أوباما نجم الزمالك، أشعة للاطمئنان على حالته عقب الإصابة التى لحقت به فى العضلة الأمامية خلال مباراة النجم الساحلى التونسى، فى ذهاب نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، حيث تحدد نتيجة الأشعة حجم الإصابة وعما إذا سشارك بمباراة العودة بتونس من عدمة.
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