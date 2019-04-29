شكرا لقرائتكم مران الأهلى.. محاضرة لاسارتى وفقرة تسديد على المرمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الأهلى على مواصلة تدريباته بقيادة الاورجوانى مارتن لاسارتى، اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

وعقد لاسارتى محاضرة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران الجماعى، منح خلالها تعليمات خاصة إلى لاعبيه، وقام بتحديد نقاط القوة والضعف فى فريق طلائع الجيش، وواجبات كل لاعب فى المباراة، كما تحدث مع لاعبيه عن ضرورة التركيز فى المباريات المقبلة، وعدم التفريط فى أى نقطة للتتويج باللقب.

وخصص لاسارتى فقرة خاصة للتسديد على المرمى خلال مران الفريق الأحمر، وقاد سباستيان المدرب بالجهاز الفنى فقرة التسديد من وضع الثبات والحركة مع مجموعة من لاعبى الفريق الأحمر.

وخاض الثنائى حسام عاشور وعمرو جمال لاعبا الفريق أداء التدريبات التأهيلية، حيث يعانى عاشور من الإصابة فى العضلة الأمامية، تعرض لها فى مباراة بيراميدز، فيما يعانى عمرو جمال من الإصابة فى العضلة الأمامية.