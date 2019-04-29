شكرا لقرائتكم 18 لاعبا فى قائمة الاسماعيلى استعدادا لحرس الحدود فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار الجهاز الفنى المعاون للإسماعيلى 18 لاعبا للسفر إلى القاهرة ، استعدادا لملاقاة حرس الحدود غدا الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة بالأسبوع الــ31 للدورى المحلى. وشهدت قائمة الدراويش عودة كريم بامبو جناح الفريق وهدافه. وجاءت القائمة كالتالى: حراسة المرمى .. محمد فوزى ، محمد مجدى. Advertisements خط الدفاع .. طارق طه ، باهر المحمدى ، ريتشارد بافور، محمد مجدى ، أحمد أيمن ، أسامة إبراهيم. خط الوسط .. محمود دونجا ، محمد صادق ، عماد حمدى ، إبراهيم عبد الخالق ، كريم بامبو ، عبد الرحمن مجدى ، محمد الشامى ،وجيه عبد الحكيم. خط الهجوم .. يحيى زايد ، شيلونجو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 18 لاعبا فى قائمة الاسماعيلى استعدادا لحرس الحدود فى الدوري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.