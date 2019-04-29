أحمد على يقترب من قيادة هجوم منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية...

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جدة - عمرو شويل دخل أحمد على كامل مهاجم المقاولون العرب اهتمامات خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى من جديد لقيادة هجوم الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية المقبلة بمصر المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو. ويعيش أحمد على أفضل فتراته الكروية مع قلعة الذئاب ويحتل صدارة ترتيب هدافى الدورى برصيد 15 هدفا. وأكد أجيرى لمسئولى اتحاد الكرة، أنه أعاد تفكيره بالنسبة للاعبين الكبار فى المنتخب وسيقوم بالإستعانة بأربع أو خمس لاعبين للإستفادة بخبراتهم فى البطولة الأفريقية بعدما أقيمت البطولة بمصر. Advertisements ويأمل أجيرى، أن يجد مراده فى أحمد على لسد الثغرة فى الجانب الهجومى للمنتخب بعدما فشل المدير الفنى فى إيجاد مهاجم داخل الصندوق وأصبح مرغما بالإعتماد على الثنائى مروان محسن مهاجم الأهلى وأحمد حسن كوكا المحترف باليونان . كان أحمد على قد انضم للمنتخب الوطنى تحت قيادة أجيرى خلال المعسكر الإعدادى لمواجهة ساوزيلاند بتصفيات كأس الأمم الأفريقية إلا أنه أصيب خلال المعسكر وخرج قبل المباراة .

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