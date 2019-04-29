شكرا لقرائتكم الترسانة يفاوض فاروق جعفر لقيادة الفريق خلفا لـ "أحمد كشرى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى مسئولو نادى الترسانة مفاوضات جادة مع فاروق جعفر المدير الفنى الأسبق للزمالك من أجل تولى القيادة الفنية للفريق الكروى فى الموسم المقبل خلفا لأحمد كشرى الذى وجهت له إدارة النادى الشكر على الموسم المنقضى.

وتهدف إدارة الترسانة إلى التعاقد مع مدير فنى قوى يكون صاحب شخصية قوية ولديه ثبات إنفعالى والخبرة الكافية التى تحسم المباريات الصعبة.

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ويرتبط طارق سعيد حسانين رئيس الترسانة بصداقة مع فاروق جعفر الذى قام بتدريب الشواكيش أكثر من مرة سابقا ، ويعيش حاليا على تحليل المباريات ولم يقم بتدريب أى فريق منذ أخر فترة قام بها بتدريب الداخلية فى موسم 2015 .