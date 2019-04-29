- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم نادي الزمالك .. الأبيض يطير إلى تونس الجمعة لملاقاة النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نادي الزمالك
استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على اختيار الجمعة المقبل موعدا لسفر بعثة الفريق إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
نادى الزمالكووافق الجهاز الفنى للزمالك على السفر إلى تونس الجمعة المقبل، لمواجهة النجم الساحلى في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد، على الملعب
الأولمبى بسوسة.
نادى الزمالكوكان الزمالك فاز فى لقاء الذهاب الذى أقيم أمس الأحد على ستاد برج العرب، بهدف دون رد أحرزه محمود عبد المنعم كهربا، ويحتاج الأبيض إلى الفوز بأى نتيجة أو التعادل بأى نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف مع إحرازه أية أهداف كشروط أساسية للتأهل غلى نهائى الكونفدرالية.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي الزمالك .. الأبيض يطير إلى تونس الجمعة لملاقاة النجم الساحلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.