نادي الزمالك .. الأبيض يطير إلى تونس الجمعة لملاقاة النجم الساحلي...

جدة - عمرو شويل نادي الزمالك

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على اختيار الجمعة المقبل موعدا لسفر بعثة الفريق إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

نادى الزمالك

ووافق الجهاز الفنى للزمالك على السفر إلى تونس الجمعة المقبل، لمواجهة النجم الساحلى في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد، على الملعب

الأولمبى بسوسة.

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نادى الزمالك

وكان الزمالك فاز فى لقاء الذهاب الذى أقيم أمس الأحد على ستاد برج العرب، بهدف دون رد أحرزه محمود عبد المنعم كهربا، ويحتاج الأبيض إلى الفوز بأى نتيجة أو التعادل بأى نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف مع إحرازه أية أهداف كشروط أساسية للتأهل غلى نهائى الكونفدرالية.