تقدم دل بوترو وأيسنر وتراجع تسيتسيباس وكفيتوفا ثانية على حساب هاليب

اسماء السيد - شهد تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر الإثنين، تقدم كل من الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو والأميركي جون أيسنر مركزا واحدا، في مقابل تراجع اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس الى المركز العاشر.

وبقيت المراكز السبعة الأولى على حالها بصدارة للصربي نوفاك ديوكوفيتش بفارق كبير يبلغ 3395 نقطة عن الإسباني رافايل نادال، في زيادة عن الفارق بينهما الأسبوع الماضي، نظرا لخسارة "الماتادور" لقبه في دورة برشلونة بخروجه في نصف النهائي على يد النمسوي دومينيك تييم الذي توج باللقب على حساب الروسي دانييل مدفيديف.

وحافظ تييم على مركزه الخامس عالميا، بينما تقدم الأرجنتيني دل بوترو والأميركي أيسنر الى المركزين الثامن والتاسع على التوالي، ليستفيدا من خسارة اليوناني تسيتسيباس (20 عاما) النقاط وتراجعه الى المركز العاشر، بعد إقصائه الأسبوع الماضي من الدور ثمن النهائي في برشلونة.

وكان التغيير الأكبر في التصنيف لصالح الإيطالي ماتيو بيريتيني والصربي فيليب كرايينوفيتش اللذين بلغا نهائي دورة بودابست، في مباراة انتهت لصالح الإيطالي. وكان كرايينوفيتش المستفيد الأكبر، اذ تقدم في التصنيف 28 مركزا ليدخل نادي المئة الأوائل (77 عالميا)، علما بأن أفضل تصنيف له في مسيرته هو 26 ويعود الى نيسان/أبريل 2018.

أما بيريتيني فتقدم 18 مركزا وأصبح تصنيفه الـ37 عالميا.

في ما يأتي تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11160 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 7765

3- الألماني ألكسندر زفيريف 5770

4- السويسري روجيه فيدرر 5590

5- النمسوي دومينيك تييم 5085

6- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4115

7- الياباني كي نيشيكوري 3780

8- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 3225

10- الأميركي جون إيسنر 3085

10- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3030

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تصنيف المحترفات: كفيتوفا ثانية على حساب هاليب

انتزعت التشيكية بترا كفيتوفا المركز الثاني في تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات الصادر الإثنين، على حساب الرومانية سيمونا هاليب، وذلك غداة فوزها بلقب دورة شتوتغارت الألمانية.

ولا تزال اليابانية ناومي أوساكا تتربع على عرش التصنيف، لكن انسحابها من نصف نهائي شتوتغارت بسبب الإصابة وتتويج التشيكية باللقب، قلص الفارق بينهما الى 136 نقطة فقط.

وتقدمت كفيتوفا مركزا واحدا في التصنيف الجديد لتصبح ثانية بعد فوزها في المباراة النهائية في شتوتغارت الأحد على الإستونية أنيت كونتافيت، بينما تراجعت هاليب المصنفة أولى سابقا، الى المركز الثالث بعدما غابت عن الدورة الألمانية بسبب الإصابة.

الى ذلك، تقدمت الألمانية أنجيليك كيربر الى المركز الرابع في التصنيف على حساب التشيكية كارولينا بليسكوفا التي تراجعت الى الخامس.

في ما يأتي تصنيف العشر الأوليات:

1- اليابانية ناومي أوساكا 6151 نقطة

2- التشيكية بترا كفيتوفا 6015

3- الرومانية سيمونا هاليب 5682

4- الألمانية أنجيليك كيربر 5220

5- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5111

6- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4921

7- الهولندية كيكي برتنز 4765

8- الأميركية سلون ستيفنز 4386

9- الأسترالية آشلي بارتي 4275

10- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3520