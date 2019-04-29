شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن استمرار أشرف توفيق مدربا لفريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي سموحة بقيادة فرج عامر رئيس مجلس إدارة الفريق السكندري، تمسكه بمدرب فريق السلة أشرف توفيق، بغض النظر عن نتائج الفريق في دورة الألعاب الأفريقية. وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: الكابتن أشرف توفيق مستمر مديرا فنيا لكرة السلة في نادي سموحة قبل وبعد الدورة الافريقية بغض النظر علي النتيجة ولا صحة لانتقاله لأى ناد آخر داخليا او خارجيا .

فرج عامر

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