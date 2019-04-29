سوبر كورة.. السيد حمدى: "الخطيب مهزوز.. وشوفت العجب مع حسام حسن"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السيد حمدى انتقل للأهلى فى 11 يوليو2011 مقابل خمسة ملايين ونصف المليون جنيه، وخاض أولى مبارياته مع المارد الأحمر بعد 6 أيام فقط من توقيعه للفريق، إذ شارك بديلا لمحمد ناجى "جدو" أمام الوداد البيضاوى فى دورى أبطال أفريقيا 2011، وانتهت المباراة بالتعادل 3-3.
"سوبركورة" حرص على إجراء حوار خاص مع السيد حمدى للحديث عن سبب رحيله عن الأهلى وتقييمه للفريق فى الوقت الحالى واللاعبين ودار "الحوار" التالى... للمزيد اضغط هنا ..
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