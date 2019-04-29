شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو على رأس قائمة الإسماعيلى لمواجهة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الجهاز الفنى المعاون للإسماعيلى 18 لاعباً للسفر إلى القاهرة استعداداً لملاقاة حرس الحدود غدا، الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة بالأسبوع الــ31 للدورى المحلى. شهدت القائمة عودة كريم بامبو جناح الفريق وهدافه، وجاءت كاملة كالتالى.. حراسة المرمى.. محمد فوزى، محمد مجدى. Advertisements خط الدفاع.. طارق طه، باهر المحمدى، ريتشارد بافور، محمد مجدى، أحمد أيمن، أسامة إبراهيم. خط الوسط.. محمود دونجا، محمد صادق، عماد حمدى، إبراهيم عبد الخالق، كريم بامبو، عبد الرحمن مجدى، محمد الشامى، وجيه عبد الحكيم. خط الهجوم.. يحيى زايد، شيلونجو.

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