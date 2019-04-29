شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حراس فى تدريب الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي، تدريبات قوية لخماسى حراسة المرمى فى المران الصباحى اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.
وتواجد الخماسى شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان فى المران الصباحي اليوم، وحصلوا على وحدات تدريبية متنوعة فى إطار تجهيز جميع الحراس للمرحلة المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة إلا ربع مساء بعد غدٍ، الأربعاء، على استاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة الـ31 من منافسات الدورى الممتاز، حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا فى الإسكندرية.
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