أحمد على يدخل حسابات أجيرى فى امم افريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل أحمد على كامل، مهاجم المقاولون العرب، حسابات خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى من جديد لقيادة هجوم الفراعنة فى بطولة امم افريقيا مصر 2019 المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.
ويعيش أحمد على أفضل فتراته الكروية مع قلعة الذئاب ويحتل صدارة ترتيب هدافى الدورى برصيد 15 هدفا.
وأكد أجيرى لمسئولى اتحاد الكرة أنه أعاد تفكيره بالنسبة للاعبين الكبار فى المنتخب وسيقوم بالاستعانة بأربعة أو خمسة لاعبين للاستفادة بخبراتهم فى البطولة الأفريقية بعدما أقيمت البطولة بمصر.
ويأمل أجيرى أن يجد مراده فى أحمد على لسد الثغرة فى الجانب الهجومى للمنتخب بعدما فشل المدير الفنى فى إيجاد مهاجم داخل الصندوق وأصبح مرغما بالاعتماد على الثنائى مروان محسن مهاجم الأهلى وأحمد حسن كوكا المحترف باليونان.
وسبق وانضم أحمد على لصفوف المنتخب الوطنى تحت قيادة أجيرى خلال المعسكر الإعدادى لمواجهة ساوزيلاند بتصفيات كأس الأمم الأفريقية إلا أنه أصيب خلال المعسكر وخرج قبل المباراة.
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