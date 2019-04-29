شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل لجنة الكرة لنادى دمنهور بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة دمنهور، برئاسة إيهاب عبد الله، تشكيل لجنة لإدارة ملف كرة القدم بالنادى الموسم المقبل واختيار اسم المدير الفنى الجديد، بالإضافة للتعاقد مع بعض اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق.

وضمت تشكيلة لجنة الكرة كلاً من..



ـ إيهاب عبدالله رئيس نادي دمنهور

ـ عصام عمار عضو مجلس الإدارة

ـ صلاح عقدة عضو مجلس الإدارة

ـ رؤوف الحوشي

ـ أحمدالقصاص

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