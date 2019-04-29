شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل لجنة الكرة لنادى دمنهور بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة دمنهور، برئاسة إيهاب عبد الله، تشكيل لجنة لإدارة ملف كرة القدم بالنادى الموسم المقبل واختيار اسم المدير الفنى الجديد، بالإضافة للتعاقد مع بعض اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق.
وضمت تشكيلة لجنة الكرة كلاً من..
ـ إيهاب عبدالله رئيس نادي دمنهور
ـ عصام عمار عضو مجلس الإدارة
ـ صلاح عقدة عضو مجلس الإدارة
ـ رؤوف الحوشي
ـ أحمدالقصاص
وتختص لجنة الكرة بدمنهور التشاور مع المدير الفنى الجديد الذي سيتولي المسئولية الفنية للفريق حول صفقات الفريق واللاعبين المقرر رحيلهم عن الفريق بالإضافة للتفاوض مع اللاعبين الجدد الذى يقوم المدير الفنى بترشيحهم للإنضمام للفريق.
وجاءت أبرز مطالب اللجنة صدور قرار رسمى من مجلس الإدارة باعتماد اللجنة، بالإضافة لتحديد اختصاصات واضحة لها، ،إضافة إلي عدم تدخل أى شخص من مجلس الإدارة فى اختصاصات اللجنة.
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