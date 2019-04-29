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دورات تدريبية للمدربين فى مختلف الألعاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الشباب والرياضة، ممثلة فى الإدارة العامة لبرامج الموهبة ، دورات تدريبية لمدربى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بمدينة بورسعيد خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 3 مايو من العام الجارى، للارتقاء بمهاراتهم وتدريبهم على تطبيق الطرق الحديثة للتدريب بما ينعكس بشكل إيجابى على تطوير مهارات وقدرات اللاعبين فى مختلف الألعاب الرياضية.

ويشارك فى هذه الدورة 280 مدربا من ألعاب (التايكوندو- رفع الأثقال- الجودو- تنس الطاولة - الملاكمة- المصارعة - ألعاب القوى)، حيث يقوم بتدريبهم مجموعة متخصصة من أساتذة كلية التربية الرياضية.

يأتى هذا ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة لتطوير مستوى وقدرات المدربين المصريين فى مختلف الألعاب علميا وعمليا لكافة جوانب المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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