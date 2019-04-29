شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية للمدربين فى مختلف الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الشباب والرياضة، ممثلة فى الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، دورات تدريبية لمدربى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بمدينة بورسعيد خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 3 مايو من العام الجارى، للارتقاء بمهاراتهم وتدريبهم على تطبيق الطرق الحديثة للتدريب بما ينعكس بشكل إيجابى على تطوير مهارات وقدرات اللاعبين فى مختلف الألعاب الرياضية.

ويشارك فى هذه الدورة 280 مدربا من ألعاب (التايكوندو- رفع الأثقال- الجودو- تنس الطاولة - الملاكمة- المصارعة - ألعاب القوى)، حيث يقوم بتدريبهم مجموعة متخصصة من أساتذة كلية التربية الرياضية.

يأتى هذا ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة لتطوير مستوى وقدرات المدربين المصريين فى مختلف الألعاب علميا وعمليا لكافة جوانب المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى.