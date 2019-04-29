شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لرمضان صبحى فى مران الأهلي.. وتجهيز مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، جلسة خاصة مع رمضان صبحى لاعب الفريق على هامش المران الصباحى اليوم الاثنين، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ومنح لاسارتي رمضان صبحى بعض التعليمات الفنية لتنفيذها فى المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها الأربعاء.

Advertisements

فيما خاض مؤمن زكريا تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم على هامش المران، وكان مؤمن زكريا قد فسخ إعارته مع فريق أحد السعودى ليعود للنادى الأهلي، لكنه لا يحق له المشاركة مع الفريق فى المباريات، بعد رفع اسمه من القائمة فى يناير.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء بعد غد، الأربعاء، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.