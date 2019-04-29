مشاهدة مباراة القادسية والعهد اليوم بث مباشر في كأس الاتحاد الأسيوي| كورة ستار مشاهدة العهد...

بث مباشر مشاهدة مباراة القادسية والعهد اليوم، كورة لايف مشاهدة مباراة القادسية الكويتي اليوم ضد العهد اللبناني، وذلك في مشاهدة مباريات كأس الاتحاد الأسيوي 2019، ومشاهدة مباراة العهد والقادسية اليوم، هي ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة، من دور المجموعات من البطولة الأسيوية.

مشاهدة مباراة القادسية والعهد اليوم

كورة لايف مشاهدة مباراة القادسية والعهد كورة ستار، أون لاين، ستنطلق ابتداء من الساعة الرابعة عصرا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة السادسة مساء، بتوقيت مصر، وفي الساعة السابعة مساءا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، وهو نفس توقيت بيروت، وفي الثامنة مساءا، بتوقيت الإمارات المحلي.

بث مباشر مباراة القادسية والعهد لبنان

القناة الناقلة لمشاهدة مباراة القادسية والعهد مباشرة اليوم، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 6، بصوت المعلق مضر اليوسف، كما يمكن مشاهدة العهد والقادسية اليوم، على قناة الكأس أش دي 6، وسيتواجد في التعليق المعلق مضر اليوسف.

مشاهدة مباراة القادسية والعهد اليوم

كورة أون لاين بث مباشر مشاهدة مباراة القادسية والعهد اليوم الإثنين 29-4-2019، سنقدمها لكم في هذه الفقرة، وكل ما عليكم العودة إلينا قبل المباراة من أجل مشاهدة القاسية والعهد مباشرة.

سيتم تحديث البث قبل المباراة لا تقلق.