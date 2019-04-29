رئيس الزمالك: في 4 لاعبين هيريحوا غصب عن جروس

كتب: شادي ممدوح

أكد رئيس نادي الزمالك أنه غير راضي تماما عن أداء أربعة لاعبين بصفوف الفريق، مشددا على أن هذا الرباعي يحتاج إلى راحة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: " اللاعبين الأربعة لازم يريحيوا شوية سواء برضا جروس أو غير رضاه، وهذا قرار إدارة النادي ولابد أن يلزم به المدير الفني السويسري".

ورفض رئيس الزمالك الكشف عن أسماء اللاعبين الأربعة، موضحا أنه سيتم إبلاغهم للمدير الفني السويسري في الغرف المغلقة.

وتغلب الزمالك على النجم الساحلي بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب الأحد...