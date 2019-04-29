أسعار تذاكر مباريات مصر بأمم أفريقيا: 200 جنيه للدرجة الثالثة و400 للثانية

كتب-أحمد الديب
كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 حددت أسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية لتكون 200 جنيه للدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية.
وأضافت المصادر أن عددا من الشركات عرضت على اللجنة شراء حق بيع تذاكر البطولة بمقابل مادي كبير، لكن اللجنة أصرت على طرح التذاكر مباشرة من موقعها الإلكتروني لحجز التذاكر.
وأكدت المصادر أنه تم الاستقرار على الفنان حكيم لأداء أغنية افتتاح البطولة يوم 21 يونيو المقبل بإستاد القاهرة، والتي سيتم إذاعتها قبيل الافتتاح بعد أن أعجبت اللجنة...
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