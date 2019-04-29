تقارير: فيرمينو يلحق بمواجهة برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكدت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي، سيلحق بمواجهة فريقه أمام برشلونة في دوري الأبطال.
ويحل ليفربول ضيفا على برشلونة في ملعب كامب نو، مساء الأربعاء، في ذهاب نصف النهائي.
وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أن فيرمينو سيشارك في مران الثلاثاء استعدادا للمباراة، وسيخضع لاختبار بدني، وبالتالي تتزايد فرص مشاركته أساسيا مع الريدز.
وأثيرت الشكوك حول قدرة فيرمينو على اللحاق بمواجهة برشلونة بعد غيابه عن خماسية فريقه بمرمى هيدرسفيلد بالمرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي.
ووصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، الإصابة بأنها عبارة عن شد بسيط في عضلة صغيرة
وشهد ليفربول عددًا من الأخبار الإيجابية للفريق خلال الأيام السابقة، بعد مشاركة أوليكس تشامبرلين بمباراة هيدرسفيلد، وعودة فابينو من الإصابة رغم عدم دخوله قائمة المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي.
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