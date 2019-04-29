تقرير.. 4 ملامح من فوز الزمالك على النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

قطع فريق الكرة بنادي الزمالك نصف الطريق نحو بلوغ دور النهائي بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد في ذهاب دور نصف النهائي.

ويدين الزمالك الفضل للاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" الذي أحرز هدف الفوز في الدقيقة 37 من زمن أحداث الشوط الأول، ليكون أمام الفريق الأبيض فرصتين للتأهل إما التعادل السلبي على أقل تقدير أو الفوز.

في المقابل، ليس أمام النجم الساحلي سوى طريق وحيد للصعود للدور النهائي وهو الفوز بفارق هدفين من أجل حسم بطاقة العبور للمباراة النهائية.

ويستعرض "يلا كورة" في التقرير التالي، أبرز ملامح فوز الزمالك على فريق النجم الساحلي:

- عودة بعد 134 يومًا

منذ مباراة كوتون التشادي ولم يسجل محمود عبد المنعم "كهربا" أي هدف في المسابقة الإفريقية، حيث كان قد وقع هدفًا في مباراة انتهت نتيجتها بسبعة أهداف دون مقابل في إطار الدور الأول من الـ32.

كهربا عاد للتسجيل بعد غياب استمر 134 يومًا ليوقع هدفه الإفريقي الثاني خلال هذه النسخة.

- قوة دفاعية

للمباراة السادسة على التوالي يحافظ فريق الزمالك على نظافة شباكه في مسابقة الكونفدرالية حيث كان آخر هدف تلقاه الفريق الأبيض على يد فريق بترو أتليتكو الأنجولي في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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الزمالك استطاع بعدها أن يخرج بشباك نظيفة أمام بترو أتليتكو في الجولة الرابعة، بجانب مباراتي جورماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري في إطار منافسات الجولة الخامسة والسادسة.

وفي دور الثمانية، حافظ فريق الزمالك على نظافة شباكه مرتين أمام حسنية أغادير المغربي بجانب مباراة الذهاب أمام النجم الساحلي.

وأصبح فريق الزمالك هو أكثر فريق مصري ينجح في الخروج بشباك نظيفة على التوالي في البطولات الإفريقية بالألفية الجديدة بواقع ست مباريات على التوالي

- ضربة ثالثة

تلقى فريق النجم الساحلي الخسارة الخارجية الثالثة له خارج الديار حيث كانت الهزيمة الأولى على يد أسيك أبيدجان الإيفواري (1-0) في إياب الدور الأول بـ32، كما خسر بطل تونس على يد مواطنه الصفاقسي (2-1) بدور المجموعات.

- فرصة للتعويض

بعد الفوز في موقعة أمس الأحد، يمتلك فريق الزمالك فرصة للرد على النجم الساحلي بعدما تمكن الأخير من التفوق على الأبيض في ثلاث مناسبات من قبل خلال المسابقات الإفريقية.

والتقى الزمالك مع النجم في ثلاث مناسبات سابقة، الأولى جاءت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي عام 1999، وخسر الأبيض في تونس (2-0)، قبل أن يفوز في مصر (3-1) ليودع البطولة.

وتجددت المواجهة بينهما عام 2005 في دور المجموعات لدوري الأبطال، وتعادل الزمالك في مصر (1-1)، قبل أن يخسر في تونس بنتيجة (2-1).

وتحمل المواجهة الأخيرة ذكرى مؤلمة للزمالك، حيث خسر أمام النجم الساحلي (5-1) في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية عام 2015، قبل أن يحقق فوزا غير كاف في مصر (3-0) ليودع المسابقة.