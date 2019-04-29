محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
"حصل اللاعب على نسبة تصويت أغلبية، كاعتراف واضح بما قدمه اللاعب خلال موسم واحد ، كما ندرك أيضًا الأثر الكبير لشجاعة رحيم في تحدي العنصرية، والتي سيترك إرثا ليس فقط للأجيال المقبلة في كرة القدم ولكن المجتمع ككل".. تصريح أدلى به كار براون رئيس رابطة الكتاب لكرة القدم عقب الإعلان عن فوز رحيم سترلينج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2018/2019.
صاحب الـ 24 عامًا، حصل على جائزة رابطة الكتاب بنسبة تصويت 62٪، ليحتل المركز الأول متفوقًا على فان ديك، فيما جاء مهاجم سيتي سيرجيو أجويرو في المركز الثالث.
تصريح براون يحمل في طياته جزئيتين ربما هما السبب وراء منح سترلينج الجائزة هذا الموسم.
الأولى ما قدمه رفقة مانشستر سيتي هذا الموسم، ودوره الفعال في اعتلاء البلو سكاي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 92 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول أقرب المنافسين.
سترلينج شارك مع البلو سكاي هذا الموسم خلال 38 مباراة بواقع (32 في الدوري- 6 في بطولتي الكأس- 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا) ليسجل 33 هدفًا ويصنع 17 هدفًا آخر.
الواقعة الثانية هي ردة فعله بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في مباراة تشيلسي بالجولة الـ16 لبطولة الدوري.
سترلينج ترض لواقعة عنصرية من قبل جماهير البلوز خلال المباراة حيث التقطت عدسات الكاميرات صورة لمجموعة من المشجعين قاموا بالصراخ نحو سترلينج أثناء إلقائه لرمية تماس خلال المباراة.
صاحب الـ24 عامًا اكتفى بالابتسامة فقط دون الرد على الهتافات، ثم قام بإلقاء اللوم على وسائل الإعلام بسبب التناقض التي تعرضه للوقائع المشابهة التي تجمع بين اللاعبين البيض والسود -بحسب وصفه-.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير.. بعد تتويجه بجائزة رابطة الكتاب.. لماذا حصل سترلينج على لقب الأفضل هذا العام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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