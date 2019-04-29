ستيرلنج يفوز بجائزة أفضل لاعب بإنجلترا من رابطة النقاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

فاز رحيم ستيرلنج نجم مانشستر سيتي، بجائزة رابطة الكتاب الرياضيين في إنجلترا عن موسم 2018 - 2019.

وجمع النجم الإنجليزي 62 % من أصوات الكتاب الرياضيين، بفارق 100 صوت كاملة عن فان دايك، فيما جاء زميله في السيتي سيرجيو أجويرو ثالثا.

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وسجل ستيرلنج 29 هدفا هذا الموسم مع السيتي، والمنتخب الإنجليزي في كافة البطولات.

وكان النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، توج بنفس الجائزة الموسم الماضي، بعدما جمعها مع جائزتي لاعب العام، وهداف الدوري الإنجليزي.

وكانت رابطة المحترفين الإنجليزية، أعلنت تتوج فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بجائزة لاعب العام، فيما توج رحيم ستيرلنج بجائزة أفضل لاعب صاعد.